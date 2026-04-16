La consegna dei mastelli a Olbia.
A Olbia arrivano i nuovi mastelli della raccolta differenziata. Lunedì è iniziata da parte della società De Vizia Transfer S.p.a. la consegna porta a porta dei nuovi kit, con ritiro contestuale di quelli vecchi. La distribuzione procede in modo progressivo su tutto il territorio comunale. Ecco le vie interessate la settimana che inizia lunedì 20 aprile.
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Le prime vie coinvolte.
La consegna inizia nel centro storico e le vie coinvolte sono: corso Umberto I, piazza Belvedere, piazza Santa Croce, via Amerigo Vespucci, via Amsicora, via Assisi, via Bari, via Cagliari, via Camillo Benso di Cavour. Le altre strade: via Cristoforo Colombo, via Delle Terme, via Delle Terme vicolo A, via Delle Terme vicolo B, via Delle Terme vicolo C, via Ermogene Tigellio, via Fausania, via Ferdinando Magellano, via Genova, via Giacomo Pala, via Giuseppe Garibaldi, via Isola di Mezzo.
Le altre vie.
Nella zona nord di Olbia le vie interessate dal 20 aprile sono: via Amsterdam, via Alcide De Gasperi, via Alessandro Antonelli, via Alessandro Stradella, via Alfredo Petrucci, via Amaltea, via Amedeo Avogadro, via Amilcare Ponchielli, via Algeri, via Andorra, via Andrea Orcagna, via Andrea Pozzo, via Andrea Solari, via Angelo Tancredi, via Anselmo Da Campione, via Antonio Fontanesi, via Antonio Vivaldi, via Aspromonte.
Le altre sono: via Bartolomeo Dias, via Benedetto Antelami, via Benedetto Briosco, via Benedetto Croce, via Berlino, via Berna, via Betulla, via Biagio Rossetti, via Bruxelles, via Budapest, via Cadice, via Claudio Monteverdi, via Correggio, via Del Perugino, via Gianni Rodari, via Giovanni Battista Morgagni, via Giovanni Cambini, via Gran Sasso d’Italia, via Guglielmo Marconi, via James Cook, via James Watt, via Livio Agresti, via Luigi Capuana, via Luigi Cherubini, via Marte, via Nicolò Lamberti, via Oslo.
Altre strade coinvolte sono: via Antonio Averlino Filarete, via Antonio Canova, via Atene, via Arnolfo di Cambio, via Aristotele, via Biancospino, via Prassitele, via Raffaello Sanzio, via Renzo Vespignani, via Robert Schumann, via Salvatore Corda, via Salvatore Degortes, via Simplicio Azara, via Simplicio Spano, via Simplicio Spensatellu, via Siviglia, via Skien, via Sofia, via Strasburgo, via Tagliamento, via Tallinn, via Tenuta Maria Teresa, via Tevere, via Thomas Edison, via Thomas Jefferson, via Tiziano, via Tunisi, via Umberto Giordano, via Vaduz, via Valencia, via Varsavia, vicolo Umbria, via Enrico Berlinguer, via Giovanni Amendola, via Giovanni Spadolini, via Pietro Nenni, via Riccardo Lombardi, via Vincenzo Vela, via Andrea Verrocchio, via Fratelli Cairoli, via Fratelli Bandiera, via Ciro Menotti, via Nicola Salvi.
Cosa fare durante la consegna.
Durante la consegna, il personale incaricato da De Vizia richiederà un documento d’identità dell’intestatario della TARI, necessario per associare correttamente il kit all’utenza. Qualora al momento del passaggio non fosse presente nessuno nell’abitazione, gli operatori lasceranno un avviso con le modalità per ritirare il kit in un secondo momento.