I nuovi kit per la raccolta differenziata a Olbia.

Continua a Olbia la distribuzione porta a porta dei nuovi kit per la raccolta differenziata, con il contestuale ritiro dei vecchi mastelli affidato alla società De Vizia Transfer Spa. L’attività prevede che gli operatori incaricati, nel momento della consegna, richiedano l’esibizione di un documento d’identità dell’intestatario della Tari, elemento necessario per associare correttamente il kit all’utenza. Nel caso in cui al passaggio del personale non sia presente alcun occupante all’interno dell’abitazione, viene lasciato un avviso con le indicazioni utili per procedere al ritiro in una fase successiva.

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Nel dettaglio, nel corso della settimana che prende avvio da lunedì 27 aprile, le operazioni interesseranno diverse aree del territorio comunale. Nell’ambito del centro storico saranno coinvolte le abitazioni situate in via Alfonso Lamarmora, via Catello Piro, via Leonardo De Filippi, via Milano, via monsignor Francesco Cimino, via Mura Romane, via Napoli, via Nicolò Ferracciu, via Nuova, via Nuova Vicolo B, via Olbia, via Padova, via Palermo, via Paolo Dettori e via Risorgimento.

Per quanto riguarda invece la zona di Olbia Nord, la distribuzione riguarderà le utenze presenti in via Andrea Pozzo, via Andrea Verrocchio, via Dei Fiori, via Dei Ginepri, via Dei Lecci, via Del Frassino, via Del M.E.C., via Enrico Berlinguer, via Epicuro, via Federico Fellini, via Filippo Juvarra, via Fratelli Bandiera, via Fratelli Cairoli, via Giovanni Amendola, via Giovanni Spadolini, via Nicola Salvi, via Pietro Nenni, via Riccardo Lombardi, via Vincenzo Vela, piazza Sangallo, via Ada Negri, via Adige, via Andrea Palladio, via Anna Franchi, via Annibale Caro, via Anselmo Bolzanin, via Antonio Gaudí, via Arrigo Boito, via Carlo Maderno, via Arcangelo Corelli, Via Artemisia Gentileschi, via Beato Angelico, via Callisto, via Caravaggio, via Galatea, via Ganimede, via Gherardo Da Cremona, via Giove, via Giuseppe Piazzi e via Giuseppe Verdi.

È inoltre prevista un’iniziativa straordinaria nella giornata di domenica 26 aprile, dalle ore 8:30 alle 20, nell’area dei parcheggi compresa tra Via Veronese e Via Londra, dove sarà allestito un punto informativo. In questa occasione sarà possibile ritirare i nuovi kit e consegnare contestualmente i vecchi mastelli, servizio riservato esclusivamente alle utenze domestiche. Anche in questo caso sarà necessario che l’intestatario della Tari si presenti con un documento d’identità valido. È prevista inoltre la possibilità di delega per il ritiro, purché la persona incaricata disponga di una delega firmata dall’intestatario e dei documenti d’identità di entrambe le parti coinvolte.

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