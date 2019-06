Ora sono 11 i collegamenti da e per la Costa Smeralda.

Raffica di ripartenze a Olbia per Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa: il vettore ha riattivato i collegamenti dallo scalo sardo verso

Bari, Genova, Milano Bergamo, Venezia e Palermo, per un totale di 11 collegamenti operati da Volotea da e per la Costa Smeralda.

Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di riattivare le rotte estive da Olbia verso Puglia, Liguria, Lombardia, Campania, Veneto e Sicilia – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe -. Durante il periodo estivo, i viaggiatori in partenza da Olbia potranno raggiungere alcune tra le più belle città italiane a bordo dei nostri voli comodi, diretti e veloci. Inoltre, con il ripristino di questi collegamenti, puntiamo a incrementare il flusso di turisti incoming che scelgono di trascorrere una vacanza nella splendida Costa Smeralda, destinazione rinomata e apprezzata per le sue bianchissime spiagge e per la sua ricchissima offerta enogastronomica”.

Il bouquet di destinazioni raggiungibili da Olbia è davvero ricco e prevede 11 collegamenti: 8 verso mete italiane – Bari, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona- e 3 verso città francesi – Bordeaux, Nantes e Strasburgo.

