Mistero ad Olbia per una donna con ferite da coltello.

E’ giunta in pronto soccorso con delle ferite ad un braccio, probabilmente inflitte da un coltello.

Mistero ad Olbia, dove una donna si è presentata per farsi medicare al pronto soccorso, senza tuttavia dare una spiegazione valida per alcuni tagli al braccio, inflitti presumibilmente da un coltello. Le ferite riportate, in ogni caso, sono giudicate dai medici guaribili in 10 giorni.

Il personale sanitario ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, le quali hanno avviato delle indagini per comprendere meglio l’origine di quelle misteriose ferite.

