Stop ai lavori ferroviari tra la stazione e l’aeroporto di Olbia

Il blocco dei lavori ferroviari a Olbia.

A Olbia i lavori per il collegamento ferroviario tra la stazione cittadina e l’aeroporto Olbia Costa Smeralda Karim Aga Khan restano fermi da settimane, in attesa di completare le procedure burocratiche necessarie al subentro della nuova azienda incaricata dei lavori. La situazione è monitorata con attenzione dalla Camera del Lavoro della Cgil Gallura, il cui segretario generale Danilo Deiana ha sollecitato il sindaco e presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna a intercedere con Rete Ferroviaria Italiana per accelerare le formalità che al momento bloccano l’avanzamento del cantiere.

L’opera, considerata strategica per il trasporto nel nord dell’isola e finanziata con fondi del Pnrr, vede i lavoratori coinvolti in mansioni temporanee e non direttamente collegate alla realizzazione della linea. Il blocco deriva dalle difficoltà economiche dell’impresa originaria, che ha comportato il trasferimento del ramo d’azienda a un nuovo soggetto, procedimento non ancora completato sotto il profilo amministrativo. L’assenza di formalizzazione impedisce la ripresa dei lavori, con il rischio di ritardi difficilmente recuperabili e potenziale compromissione dei finanziamenti europei.

Deiana sottolinea l’urgenza di sbloccare la situazione per garantire la continuità del cantiere e tutelare l’occupazione: alcuni dipendenti non hanno ancora percepito lo stipendio di gennaio né la tredicesima, mentre il resto del personale è impegnato solo in attività marginali come la realizzazione di recinzioni. L’appello è rivolto a tutti gli enti coinvolti affinché le procedure necessarie vengano completate rapidamente.

