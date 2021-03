Il passato dell’uomo coinvolto nell’incidente di Olbia.

Un passato turbolento quello di Pier Luigi Bardanzellu, il 59enne agente immobiliare di Olbia, coinvolto nell’incidente mortale avvenuto ieri alla periferia del capoluogo gallurese. L’uomo è accusato di omissione di soccorso e omicidio stradale. Subito dopo lo scontro sulla strada statale 125, all’altezza dell’ex bowling, aveva fatto perdere le sue tracce, in stato di shock.

L’uomo in passato era stato accusato di essere il basista del sequestro di Cesare Peruzzi, per la cui liberazione era stato chiesto e ottenuto il riscatto di un miliardo di lire. Dopo aver saldato il conto con la giustizia, rimanendo in carcere per 16 anni, Bardanzellu aveva avuto nuovi guai con la giustizia finendo sotto indagine per ricettazione di francobolli.

Negli ultimi anni, inoltre, l’uomo è finito sotto la lente della Procura di Tempio per tentata estorsione ai danni dell’ex primo cittadino di Olbia, Gianni Giovannelli, e della Sardinia healtcare.

