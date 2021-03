Il sindaco di Olbia costretto a lasciare la casa.

Un atto inaspettato. Ieri mattina la polizia giudiziaria ha notificato al sindaco di Olbia Settimo Nizzi l’ordine di sgombero dalla sua casa di Terrata, che si trova nel comune di Golfo Aranci.

La notizia, anticipata dal quotidiano La Nuova Sardegna, è giunta come un fulmine a ciel sereno per il primo cittadino, coinvolto in una vicenda di presunti abusi legati all’abitazione. In base all’ordine di sgombero, Nizzi e famiglia potrebbero essere costretti a lasciare la villa, nella quale risiede con i due figli, entro 10 giorni.

La notizia ha profondamente turbato il primo cittadino, che aveva attivato il procedimento amministrativo per la verifica della conformità urbanistica dell’immobile.

