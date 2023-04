Mezzo secolo di dolci: la storica la pasticceria Loi da 50 anni coccola Olbia

Da 50 anni la pasticceria Loi è in via Vespignani a Olbia

“Siamo lieti di annunciare la ricorrenza di 50 anni di attività ad Olbia“, è un periodo di grande festa alla pasticceria Loi di via Vespignani. I fratelli Giovanni e Pasquale Dui portano avanti l’attività aperta il primo aprile 1973. “Ringraziamo tutti i nostri clienti, i nostri fornitori e in particolar modo la popolazione olbiese per averci accolto nel miglior modo possibile – spiegano su Facebook -. E, per finire, grazie ai nostri genitori per averci insegnato questo mestiere”. Maddalena Loi era la loro madre che nel 1963 aveva aperto una pasticceria artigianale nel cuore di Lula, poi il trasferimento a Olbia nel 1973.

Maddalena Loi lavorava assieme alla sorella Francesca che nei primi anni Novanta è uscita dalla società. Ma la passione di famiglia era troppo forte e i figli di Francesca hanno aperto un’altra pasticceria, la Loi & figli che si trova nel centro commerciale Terranova. I fratelli Dui sono invece rimasti sempre nella storica sede di via Vespignani 2, dove da mezzo secolo il forno prepara delizie per i palati degli olbiesi. “Ogni giorno serviamo i nostri clienti con dedizione e amore, ispirandoci al motto: Cortesia e qualità, sempre!”.

