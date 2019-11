L’anniversario della morte di Patrizia Bigi.

Sono passati tre anni, ma il dolore non si è lenito. Una ferita immensa, che si è aperta nel cuore di tutti quelli che, nei lunghi anni di impegno civico, politico ed imprenditoriale, hanno avuto il piacere di conoscerla di persona.

Una ferita che, come dimostrano i sempre presenti messaggi di stima e i ricordi che popolano le bacheche virtuali, sembra molto difficile da rimarginare. Patrizia Bigi, assessore ai Servizi sociali del Comune di Olbia, è morta all’età di 53 anni.

Un malore improvviso, il 15 novembre di tre anni fa, se l’è portata via. Ma Patrizia è viva più che mai nei ricordi e nell’affetto che le dimostrano ancora i tantissimi olbiesi. Domani, per l’anniversario, si terrà una messa in suffragio nella chiesa della Sacra Famiglia alle ore 18 per poterla ricordare ancora una volta.

