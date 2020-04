Pc e tablet per gli studenti.

L’associazione volontari di Protezione civile Capo Ceraso ha iniziato nella mattinata di oggi, 20 aprile, la consegna dei primi strumenti per la didattica a distanza forniti in comodato d’uso agli studenti di Olbia. Nello specifico sono stati consegnati 12, tra tablet e pc, per il quarto circolo didattico e 4 per studenti dell’Istituto comprensivo di Loiri che, però, risiedono in città.

Le consegne, al momento, proseguiranno fino al prossimo mercoledì. Devono essere, infatti, ancora consegnati 15 pc e tablet per conto dell’Istituto comprensivo di Olbia e altri 12 per le sedi distaccate di Murta Maria e Berchiddeddu sempre dell’Istituto comprensivo di Loiri.

