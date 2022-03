I distributori di benzina meno cari in Gallura.

Si è aperta anche in Gallura la caccia alla pompa meno cara. Come preannunciato nei giorni scorsi dal Governo, il prezzo della benzina è sceso in tutti i distributori. A rilevare i cambiamenti è l’Osservaprezzi Carburanti del ministero dello Sviluppo Economico.

Un litro di benzina al distributore Q8 di Arzachena, in via della Costa Smeralda, è di 1,729 euro, il meno caro della Gallura. Poco più alto il prezzo al rifornitore Esso di Oschiri, situata al chilometro 45,500, dove costa 1,749 euro. Tariffario analogo al Carburanti self di via Capoverde, a Olbia, con 1,769 euro.

Stabile a 1,779 euro il costo del verde all’Eni, in località Antoneddu, di Arzachena, alla Tamoil, di via Roma, ad Aggius e all’Ip dell’orientale sarda, al chilometro 301, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Leggermente più caro il costo di un litro di benzina alla Esso di Baia Sardinia con 1,824 euro, mentre alla Sara Carburanti di viale Italia, a Olbia, costa 1,899 euro. Sfiora i 2 euro, invece, il prezzo alla Esso di Telti, situato al chilometro 15,100, con 1,946 euro. Infine alla Eni di Budoni, nella strada statale 131 diramazione centrale nuorese, al chilometro 112,800, costa 1,939 euro.