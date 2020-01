Incidente in centro a Olbia.

Incidente stradale, questa sera, al centro di Olbia. Per cause ancora da accertare, un’auto è uscita di strada finendo contro un muro. Fortunatamente in quel momento nel tratto stradale non transitava alcun pedone, fatto che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha accompagnato l’uomo in ospedale. A parte un leggero trauma da cintura, nessuna grave conseguenza. Se la caverà con qualche giorno di cura.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

