La perdita d’acqua in via Boiardo.

Da più di una settimana la situazione è la stessa. Rigagnolo di acqua che allaga l’asfalto e percorre quasi tutta la via. Puntuale telefonata ad Abbanoa per segnalare la perdita e nessun intervento di riparazione. Chi vive e lavora in via Boiardo, nella parte alta di via Barcellona, non sa più cosa fare.

Non gli piace assistere impotenti a quello spreco d’acqua. Non gli va di inzupparsi ad ogni ora le scarpe. Più avanti c’è anche una pizzeria ed il suo pavimento diventa tutto di fango in continuazione.

Sono iniziati anche i lavori per la fibra nella via e la situazione, con la terra, è peggiorata. Ma dopo oltre una settimana nessuno è intervenuto a riparare il guasto e via Boiardo sembra ormai uno di quei corsi d’acqua che si trovano nelle campagne durante l’estate.

(Visited 87 times, 87 visits today)