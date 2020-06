L’investimento in via D’Annunzio a Olbia.

Un altro pedone investito, questo pomeriggio, mentre era intento ad attraversare la strada a Olbia. Si tratta di una ragazza e l’auto l’ha colpita in via Gabriele d’Annunzio proprio davanti alla caserma dei carabinieri.

La ragazza ha riportato alcuni traumi e la notizia, per quanto degna di nota, potrebbe terminare qui. Ma l’investimento di questo pomeriggio segue di alcune ore quello di una donna in via Aldo Moro e riporta l’attenzione sulla viabilità della città proprio durante l’avvio della stagione estiva.

(Visited 156 times, 156 visits today)