Piano anti alluvione, partono i lavori in tutta Sardegna, ma non a Olbia

Le dichiarazioni del consigliere Roberto Li Gioi.

A pochi giorni dal triste anniversario in ricordo delle vittime dell’alluvione del 2013 a Olbia il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi interviene sulla situazione.

“Olbia si prepara alla settima fiaccolata in ricordo delle vittime dell’alluvione che il 18 novembre del 2013 ha tragicamente segnato per sempre la storia della città. Un appuntamento che anche quest’anno sarà accompagnato da sentimenti di sconforto e preoccupazione in quanto persistono ancora oggi identiche le condizioni di pericolo dovute all’assenza di un Piano di mitigazione del rischio idrogeologico. In sette anni nessuna opera è stata realizzata per mettere in sicurezza la città e suoi abitanti.

“Apprendiamo che la Regione – prosegue Li Gioi – ha siglato un accordo con tutti i soggetti coinvolti per l’accelerazione dei lavori di realizzazione di 8 opere di contrasto al dissesto idrogeologico in tutto il territorio regionale già finanziati con 12 milioni di euro. Notizia sicuramente positiva per le aree interessate ma che suona come l’ennesima beffa per gli olbiesi ancora in attesa dello sblocco dell’iter di approvazione del Piano per la messa in sicurezza della città arenatosi negli uffici dell’assessorato all’Ambiente, dopo aver ricevuto più di dieci pareri favorevoli da parte di tutti gli enti preposti”.

“Il paradosso è che il presidente Solinas, Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Sardegna, mentre da un lato celebra l’accordo, dall’altro, si dimostra totalmente incapace di far valere l’autorità derivante dal suo ruolo di Commissario non riuscendo a dare impulso agli uffici competenti affinché questo iter di approvazione dalla durata infinita giunga finalmente a conclusione”.

