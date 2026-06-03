Olbia, 1,9 milioni per Piazza Mercato: la tettoia resta ma cambierà

Nuovi fondi per Piazza Mercato a Olbia.

Il consiglio comunale di Olbia ha stanziato nuove risorse per la riqualificazione della sfortunata Piazza Mercato. Ci sono 1,9 milioni di euro attraverso una variazione di bilancio approvata a larga maggioranza. Questi fondi serviranno non solo per completare e aprire i parcheggi sotterranei, mai attivati finora a causa di problemi strutturali, mancate certificazioni antincendio e successivi contenziosi legali con le ditte appaltatrici.

Il restyling.

Gli investimenti mirano a riqualificare completamente l’area che è coperta dalla tettoia che negli anni si è arrugginita. La tettoia non sparirà ma i suoi impattanti piloni, verranno snelliti e resi più eleganti rispetto al contesto in cui è inserito il piazzale coperto della città. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana per una delle zone più degradate e problematiche del centro storico, spesso associata a problemi di sicurezza e incuria.

Ovviamente oltre alla piazza cambierà anche il volto dell’altro monumento del degrado: l’ex teatro Astra. L’edificio sarà ristrutturato grazie a 15 milioni e diventerà il primo teatro comunale di Olbia.

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