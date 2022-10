La panchina solitaria nella piazza di Olbia.

Una grande piazza, bella e spaziosa, ma con una sola panchina. Accade a Olbia dove in via Vittorio Veneto il piazzale è diventato uno spazio per pochi, almeno 3. Quelli che riesce a contenere la panca.

“Un piazza per pochi eletti o sbaglio strutturale in attesa che gli alberi diventino di alto fusto – ironizza un cittadino -. Se non si mettono le panchine qui, allora le metteranno alla discarica de Sa Corroncedda“.