Dolore a Olbia per la scomparsa di Piero, aveva solo 63 anni

Addio a Piero Diana.

La comunità di Olbia e quanti lo hanno conosciuto piangono la scomparsa di Piero Diana, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 63 anni. Nato il 4 dicembre 1962 e originario di Siliqua, aveva costruito la sua vita e i suoi legami più profondi a Olbia, dove era stimato e benvoluto.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono la moglie Graziella Urpe, le figlie Giada e Martina con Samuel, insieme ai fratelli, alle sorelle, ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti che si stringono attorno al dolore della famiglia.

L’ultimo saluto a Piero Diana avrà luogo mercoledì 28 ottobre alle ore 16.00 nella Basilica di San Simplicio a Olbia, con partenza prevista dalla Casa Funeraria La Pax Braccu situata in Via Bazzoni Sircana. Sarà un momento di raccolta e di preghiera per ricordarne la figura e stringersi nel commosso ricordo di una vita spezzata, lasciando un vuoto incolmabile in quanti ne hanno condiviso il cammino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui