Cannigione, arriva lo stop ai mezzi pesanti sulla Provinciale 166

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27 Ottobre 2026

di Pietro Chiaese

Firmata l’ordinanza della Provincia, il comitato ringrazia il sindaco di Arzachena

Stop ai mezzi oltre 3,5 tonnellate sulla Provinciale 166 di Cannigione. La Provincia ha firmato l’ordinanza per limitare i rischi legati alla carreggiata stretta.
Il provvedimento, numero 14 del 27 ottobre 2026, riguarda il tratto di 1.893 metri tra la SP 13 Arzachena-Cannigione e la SP 59, in entrambi i sensi di marcia. Il divieto comprende anche gli autobus che superano la soglia di peso e diventerà effettivo con l’installazione della segnaletica.

La Provincia motiva la decisione con la larghezza della strada, pari a circa cinque metri, e le difficoltà negli incroci tra veicoli. L’ordinanza evidenzia che il passaggio dei mezzi più ingombranti può provocare manovre rischiose e aumentare il pericolo di collisioni o uscite dalla carreggiata.
Non sono previste deroghe generali per residenti, fornitori e frontisti: eventuali autorizzazioni dovranno essere valutate caso per caso.

Il comitato esulta dopo l’incontro con Ragnedda

La decisione viene accolta con soddisfazione dal gruppo civico Sviluppo La Conia e Cannigione per Arzachena, che aveva sollevato il problema anche nell’articolo di GalluraOggi del 15 ottobre, chiedendo interventi urgenti sulla strada.
Il comitato spiega che la raccolta firme inizialmente ipotizzata non è stata avviata dopo l’incontro con il sindaco Roberto Ragnedda. “La delegazione ha trovato fin da subito nel primo cittadino una reale intenzione e una forte volontà di affrontare e sistemare definitivamente questa complessa questione”, scrive l’associazione, che ringrazia il sindaco per essersi attivato con gli altri enti.

Oltre al divieto, il gruppo riferisce che la Provincia ha manifestato la volontà di rifare l’asfalto e mettere in sicurezza l’intera arteria. Tra le priorità indicate figurano anche la manutenzione e la potatura degli eucalipti lungo la strada.
Il rifacimento dell’asfalto e gli altri lavori restano però da concretizzare: l’ordinanza firmata disciplina il transito e dispone l’installazione della segnaletica, senza fissare tempi per gli ulteriori interventi annunciati dal comitato

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