I lavori al Molo Brin di Olbia.

I lavori di costruzione del nuovo porto turistico per maxi-yacht al Molo Brin di Olbia inizieranno probabilmente a metà gennaio, dopo il Capodanno. Il sindaco Settimo Nizzi ha confermato che la prima fase di infrastrutturazione degli approdi inizierà a breve. L’amministrazione ha lavorato per salvaguardare l’area in vista del concerto di Capodanno, che vedrà esibirsi i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash. Marco Balata, assessore al Turismo, ha confermato che il concerto si terrà regolarmente al Molo Brin senza cambiamenti.

Il rinvio dell’inizio dei lavori, previsto inizialmente per novembre, è stato reso necessario per non compromettere un evento che attirerà decine di migliaia di persone. La Quay Royal di Moys-Marina, con la concessione trentennale, avvierà i cantieri a gennaio, salvo ulteriori ritardi. Con l’inizio dei lavori, perderanno circa 100 posti auto tra le ex Officine Mameli e piazza Elena, ma il Comune sta preparando aree di sosta alternative.

