Giornata della Terra, i volontari di Plastic Free puliscono Pittulongu

L’iniziativa di Plastic Free occasione della Giornata della Terra.

Si terrà domani, sabato 22 aprile 2023, la pulizia della spiaggia di Pittulongu, organizzata da Plastic Free e patrocinata dal Comune di Olbia. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la “Giornata della terra” e tutte le associazioni italiane stanno collaborando sul territorio nazionale.

Il Comune di Olbia è presente non solo con il patrocinio ma con i servizi necessari alla buona riuscita dell’iniziativa, come ad esempio con la società De Vizia che passerà a ritirare i rifiuti raccolti. Sarà presente l’assessora all’ambiente Antonella Sciola.

”Il Comune di Olbia anche in questa occasione è accanto alla causa e collabora con Plastic free per la pulizia delle aree di pregio del nostro territorio – ha detto -. Domani è una giornata emblematica, ma naturalmente l’amministrazione non si limita ad attivarsi in queste occasioni, ma lo fa in maniera costante e coerente con i volontari e tutte le altre associazioni che si spendono per la sensibilizzazione e la pulizia del territorio”. Appuntamento alle 9.15 nel primo parcheggio sterrato della spiaggia di Pittulongu. Per informazioni è possibile chiamare Francesca al numero 3472339802.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui