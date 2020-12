Le polemiche sulle piste ciclabili di Olbia.

Il Governo ha disposto 215mila euro di fondi per la mobilità ciclistica per la città di Olbia per l’annualità 2020/21. Una variazione di bilancio che ha sollevato dubbi e polemiche da parte dell’opposizione, che tiene molto al tema della ciclabilità e si chiede come verranno utilizzati i fondi.

La questione ha evocato anche vecchie questioni tra minoranza e maggioranza, sul tema delle piste ciclabili. “Lamentiamo la mancanza di un progetto sulla ciclabilità olbiese – ha detto il consigliere Davide Bacciu -, avevamo fatto anche noi di creare percorsi pedonali per collegare le scuole di quartiere per favorire gli scolari, una delle prime azioni della legislatura è stata cancellarli dicendo che non erano a norma. Poi avete fatto queste piste criticate senza verifiche sull’efficacia del progetto”.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere pentastellato Roberto Ferinaio, che rivolgendosi alla maggioranza ha rintuzzato: “Andate a studiare il decreto Rilancio che consente di migliorare la mobilità ciclabile per i cittadini, non per fare piste nelle strade che servono ai turisti, ma per corsie ciclabili per collegare i punti importanti della città”.

