La vendita della terrazza a Olbia.

Un pezzo del patrimonio del Corso di Olbia è in vendita. Si tratta dell’attico di una palazzina in liberty che si affaccia sulla piazza Regina Margherita e che un tempo ospitò la farmacia Lupacciolu.

L’ultimo piano, dotato di una grande terrazza è pressoché unico in città. Fino a poco tempo fa c’era un prestigioso ristorante. Il palazzo si trova al Corso Umberto 132, al secondo e piano, 400 metri quadrati con volte affrescate e pavimenti d’epoca. L’appartamento costa 528mila euro.

Per diversi anni è stato destinato a studio professionale o per usi commerciali, ma si presta benissimo anche come residenza signorile. È possibile anche acquistare anche 170 metri quadri del piano inferiore, provvisto di un’ ampia veranda di ben 100 metri quadrati.

(Visited 197 times, 215 visits today)