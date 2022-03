Lo sciopero dei camionisti a Olbia.

Sono già 5 giorni che i camionisti si trovano al porto di Olbia a protestare contro i rincari del gasolio. Tante le tensioni registrate, ma anche i disagi della merce contenuta sui tir che rischia di non essere più vendibile nei punti vendita.

Si tratta soprattutto di frutta, verdura, carciofi, carne e pesce. Alcuni camion sono stati costretti a uscire scortati per riuscire a consegnare la merce integra. Le celle frigo, dove sono stoccati questi generi alimentari di prima necessità, non riescono comunque a conservarli. “Il problema è soprattutto per quei rimorchi senza autista che sono rimasti fermi al porto – dichiara Mariano Carta, responsabile della Corriga Autrotrasportatori, uno dei promotori del blocco del porto di Olbia – e che non vengono consegnati perché uscire scortati significa anche esporsi”.