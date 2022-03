Proteste a Olbia, altri 10 camion lasciano il porto scortati dalla polizia

La situazione al porto di Olbia.

Nel quinto giorno di proteste si allarga il fronte degli autotrasportatori che hanno deciso di abbandonare il blocco al porto di Olbia.

Altri 10 camion oggi pomeriggio hanno lasciato l’Isola Bianca scortati dalla polizia. Se i primi giorni la protesta si è svolta in modo assolutamente pacifico, ora cresce la tensione tra gli stessi autotrasportatori, tra chi è deciso a proseguire ad oltranza, e chi, complice anche il trasporto di merci deperibili, ha deciso di riprendere a lavorare.

Oltre alla polizia, per garantire la sicurezza all’interno del porto, era presente oggi anche il Direttore Marittimo di Olbia, Capitano di Vascello Giovanni Canu che ha monitorato costantemente la situazione. Intanto continua la protesta con gli autotrasportatori decisi ad andare fino in fondo: “Chiediamo che il prezzo del carburante venga ridotto di un euro a litro“, avevano dichiarato nei giorni scorsi. Si attendono quindi le mosse del Governo, che proprio in queste ore sta preparando un pacchetto di misure contro il caro bollette e carburanti