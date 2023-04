Porto Rotondo tra i progetti alla Giornata della cultura a Tempio.

La “Giornata della cultura della Sardegna”, che si terrà a Tempio il 15 aprile, nella sala convegni della Palazzina Comando, intende fornire insieme alla rete dei Rotary Club Sardi un contributo di qualità nel settore del ”Patrimonio dei Beni Culturali e Identitari della Sardegna”, finalizzato allo sviluppo di nuove professionalità per i giovani.

L’appuntamento è promosso e organizzato dalla Commissione Distrettuale Beni Culturali e Rapporti con l’Unesco del Distretto Rotary 2080, in collaborazione con il Rotary Club Tempio Pausania e l’amministrazione comunale di Tempio. Quest’anno si intende collaborare ai già avviati dossier di Candidatura nel Whl dell’Unesco del patrimonio archeologico, particolarmente eccezionale per quantità e qualità, in Sardegna del pre-nuragico e nuragico, con gli studi delle Università di Cagliari e Sassari e dei Comitati Scientifici che stanno portando avanti l’importante obiettivo di “Patrimonio

dell’Umanità dell’Unesco” di tali beni archeologici.

Le ricerche avviate negli anni passati dalla Commissione Distrettuale Beni Culturali e Rapporti con l’Unesco in Sardegna hanno evidenziato la necessità di continuare l’iter intrapreso non solo per la conoscenza e il censimento dei beni archeologici ma anche della rete disseminata in tutto il territorio

sardo dei tradizionali borghi storici.

La seconda parte del programma della Giornata illustrerà perciò il cammino intrapreso tra le Università sarde, in particolare quella di Cagliari, con i progetti dei giovani ricercatori, attraverso le borse di studio messe a disposizione dai Club Rotariani e dai Comuni per creare opportunità di lavoro alle nuove generazioni in Sardegna.

Ad esempio il comune di Olbia, attraverso il Consorzio e la Fondazione di Porto Rotondo, ha avviato la prima parte dello studio per l’individuazione dei “progetti di qualità” per architetture contemporanee e borghi d’autore, individuando in Porto Rotondo Borgo d’Arte, con il suo itinerario artistico di Chapelain e i monumenti principali come la Chiesa di San Marco e il Teatro degli artisti Ceroli e Cascella, il laboratorio ideale a cielo aperto per lo studio con i giovani professionisti.

Durante la Giornata sarà anche presentato e sottoscritto un Protocollo d’intenti per la valorizzazione dei Beni Culturali e dei siti Unesco sul territorio regionale tra gli enti territoriali dell’isola e la rete dei Club rotariani sardi. L’occasione della Giornata permetterà così un momento di dibattito e riflessione sulla necessità di riqualificare i borghi storici tradizionali dell’interno della Sardegna e i borghi costieri dove le architetture contemporanee richiedono una maggiore sensibilità nella progettazione preservando i caratteri identitari dell’Isola.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui