A Porto Rotondo una giornata per l’ambiente con la pulizia dei fondali

L’iniziativa il 14 settembre.

Una Porto Rotondo più pulita, più vivibile e più bella: è lo scopo dell’evento “Porto Rotondo is clean” in programma per sabato 14 settembre nei fondali interni ed esterni all’approdo turistico dalla Marina di Porto Rotondo.

A partire dalle ore 10 i sub brevettati del Centro Sub Diving Porto Rotondo, gli operatori della Ditta Costruzioni Marittime di Fundoni e Mela, lo staff del settore ambientale del Consorzio Porto Rotondo, insieme con il personale della De Vizia, svolgeranno le attività di bonifica e smaltimento dei rifiuti.

Ad organizzare e promuovere questa giornata ecologica all’insegna della pulizia ma anche della sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e del mare, la Marina di Porto Rotondo con il suo personale. “Teniamo da sempre a cuore il nostro ambiente ed è per questo che abbiamo deciso, ora che la stagione di maggiore afflusso turistico sta volgendo al termine, di organizzare una pulizia profonda del golfo – ha dichiarato Matteo Molinas, responsabile della Marina di Porto Rotondo – Purtroppo non sempre i turisti e i diportisti rispettano le buone regole del vivere civile e molti rifiuti ogni anno finiscono nelle nostre acque”.

A svolgere le attività di sicurezza e sorveglianza marittima durante le operazioni di bonifica saranno gli uomini della Guardia costiera di Porto Rotondo e quelli di Golfo Aranci. Inoltre, prenderanno parte all’evento anche i carabinieri di Porto Rotondo con il reparto dei sommozzatori e il reparto speciale della polizia di stato.

Sono invitati a partecipare alla giornata di pulizia tutti gli equipaggi delle barche che al momento si trovano ormeggiati nella Marina di Porto Rotondo.

