Alle Poste del centro di Olbia un locker per la consegna e ritiro pacchi

Novità alle Poste di Olbia.

Alle Poste di via Acquedotto a Olbia è stato installato un locker da Locker Italia, la Joint Venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce. Il locker è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) e consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

I moderni e tecnologici armadietti sono facili da utilizzare grazie a uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e saranno collocati in modo strategico nelle varie località, offrendo il massimo della convenienza ai cittadini. Il locker di Olbia è fra i primi installati in Sardegna e fa parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale.

La collaborazione strategica tra Poste Italiane e Gruppo DHL permetterà di rafforzare la capillarità dei servizi legati alla logistica, facilitando al tempo stesso la crescita dell’e-commerce con particolare attenzione alla sostenibilità.

