Olbia e Gallura si preparano all’allerta meteo: strade vuote e pozzanghere già piene

L’allerta meteo a Olbia e in Gallura.

Nelle strade di Olbia non sono presenti ingorghi. Ci sono poche auto in giro, probabilmente di persone che rientrano da lavoro o sono intente nelle ultime commissioni. Di ronda ci sono le pattuglie della polizia locale. Non mancano le pozzanghere, già piene dopo la prima mezz’ora di pioggia. Si attendono nelle prossime ore e in nottata precipitazioni più abbondati. L’allerta rossa, diramata dalla Protezione Civile per la Gallura, dovrebbe terminare intorno alla mezzanotte di domani.

Olbia e la Gallura si preparano a questa nuova allerta, con alto rischio idrogeologico, iniziata oggi pomeriggio con una pioggerellina fitta e costante. Temporali sono previsti su tutta la Sardegna Dovrebbero cadere oltre 150 millimetri di pioggia nelle prossime 24 ore, con punte anche di 200 millimetri nei monti dell’Ogliastra.

