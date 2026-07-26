Olbia si prepara all’ultimo saluto per Anatoli Frolov

L’addio ad Anatoli Frolov a Olbia.

Si terranno lunedì 27 luglio alle ore 10, nella casa funeraria La Pax Braccu di via Bazzoni-Sircana 13D a Olbia, i funerali di Anatoli Frolov, l’uomo rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a San Teodoro. La cerimonia rappresenterà il momento dell’ultimo saluto da parte dei familiari, degli amici e di tutte le persone che hanno conosciuto Anatoli e che in queste ore stanno manifestando vicinanza alla famiglia colpita dal lutto.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della sua scomparsa, con tante testimonianze di affetto e vicinanza rivolte ai suoi cari. La famiglia ha voluto ringraziare quanti hanno espresso il proprio sostegno in questo momento particolarmente doloroso, sottolineando l’importanza dell’affetto ricevuto. Per gli amici e i conoscenti di Roma sarà inoltre organizzata una Messa commemorativa in ricordo di Anatoli Frolov. La data e il luogo della celebrazione verranno comunicati nei prossimi giorni.

L’appuntamento di lunedì a Olbia sarà dunque l’occasione per raccogliere attorno alla famiglia quanti desiderano partecipare al dolore per la perdita e rendere omaggio alla memoria di una persona la cui scomparsa ha suscitato profonda commozione tra quanti lo conoscevano.

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