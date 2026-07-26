Olbia, le previsioni meteo per lunedì 27 luglio 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una giornata caratterizzata dal cielo sereno e dal sole protagonista quella prevista per lunedì 27 luglio a Olbia, con condizioni meteorologiche favorevoli e un clima tipicamente estivo. Le previsioni indicano infatti tempo stabile per l’intero arco della giornata, senza particolari variazioni e con la presenza di ampie schiarite fin dalle prime ore del mattino.

Il termometro, secondo gli esperti di 3bMeteo, raggiungerà una temperatura massima di circa 33 gradi, mentre durante la notte e nelle prime ore della giornata la minima si attesterà intorno ai 23 gradi. Un’escursione termica che conferma il mantenimento di valori elevati, soprattutto nelle ore centrali, quando il caldo potrebbe risultare più intenso.

A rendere l’atmosfera leggermente più dinamica contribuirà la presenza del vento. Nel corso della mattinata sono previsti venti tesi provenienti da Ovest-Nordovest, una situazione destinata a proseguire anche nel pomeriggio con raffiche della stessa provenienza. Le correnti potranno offrire un parziale sollievo dalle temperature elevate, pur mantenendo una certa intensità lungo le aree più esposte. Per quanto riguarda il mare, le condizioni sono previste in peggioramento con moto ondoso in aumento: il bacino sarà infatti mosso, elemento da tenere in considerazione per chi intende trascorrere la giornata in mare o programmare spostamenti lungo la costa.

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