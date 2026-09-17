Piera Meloni debutta al Gf Vip e fa già discutere: “Ma si stanno annoiando!”

Il debutto della maddalenina Piera Meloni.

Il debutto di questa sera per il Grande Fratello Vip 9 è molto atteso in Gallura. Questo perché tra i concorrenti c’è anche Piera Meloni, la creator maddalenina che aveva annunciato di essere nel cast. La giovane è appena entrata nella casa più spiata d’Italia e già si è fatta distinguere tra gli altri suoi coinquilini. In una clip la concorrente gallurese parla del suo fidanzato descrivendolo come “l’amore della sua vita”. L’influencer, parlando con Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi, della sua relazione e di come si sono conosciuti ha già fatto discutere il pubblico.

Sotto la clip, infatti, sono apparsi decine di commenti di utenti che hanno interpretato le espressioni dei due gieffini come “annoiate”. Tuttavia, Piera sembra aver conquistato gran parte del pubblico che la trova molto dolce. Piera Meloni, originaria di La Maddalena, è una creator che è riuscita a costruirsi un pubblico su TikTok. Qualche giorno fa aveva annunciato di fare parte del cast del reality show di Canale 5 sorprendendo tutti. L’annuncio era seguito anche da qualche critica di alcuni che hanno riferito di non conoscerla.

Chi sono i concorrenti.

Stasera Piera debutterà nella prima puntata dello show condotto da Ilary Blasi con Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli in veste di opinioniste, che segna l’avvio ufficiale della nuova edizione del reality su Canale 5. Ma chi sono i coinquilini di Piera? Nella casa più spiata d’Italia c’è il ritorno dell’attore Alex Belli, che aveva partecipato anche all’edizione del 2021. Torna anche Guendalina Tavassi che aveva partecipato al GF nel 2010 e nel 2022. Un altro ritorno è quello di Jonathan Kashanian, il vincitore dell’edizione 2004 che aveva partecipato anche all’Isola dei Famosi. Altri concorrenti sono Alessandro Roncaccia, la ballerina Federica Morello, Carmen Di Pietro, che non è nuova al mondo dei reality. Nella casa c’è anche l’inviato di Striscia Moreno Morello.

Al Gf Vip ci sono anche la modella Michelle Masullo, Simone Annicchiarico (figlio di Walter Chiari e Alida Chelli). Poi l’ex gieffina Marina La Rosa e la ballerina Megan Ria. Altri due ballerini si aggiungono al cast, Andreas Muller e Giancarlo Danto. Nella casa più spiata d’Italia anche Giacomo Gallani, il ritorno di Valeria Marini. Altri due concorrenti sono anche Alessandro Varsi e Giulia Provvedi del duo Le Donatella. Piera non è l’unica gallurese che ha varcato la porta del Grande Fratello: prima di lei l’olbiese Jessica Mazzoli, cantante ed ex di Morgan.

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