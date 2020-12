Il progetto Iti di Olbia per Mogadiscio.

È ufficiale: ecco il progetto per la riqualificazione dell’area di Mogadiscio. Il primo lotto del progetto Iti Olbia volge verso la conferenza dei servizi, che precederà la gara di appalto.

Come diventerà l’area di Mogadiscio, che oggi purtroppo versa nel degrado, lo svelano alcune immagini del rendering. Sarà un parco cittadino, dove si potrà svolgere attività fisica. Un altro polmone verde, dopo il Fausto Noce. Questo sarà possibile grazie alla posa di attrezzi per ginnastica, la realizzazione di lunghi percorsi ciclabili e giochi per i bambini.

Le immagini parlano chiaro, con la realizzazione dei lavori due interi quartieri cambieranno volto. Si tratta di Sacra Famiglia e Poltu Cuadu. Quest’ultimo finalmente uscirà dall’eterno stato di isolamento che ha sempre caratterizzato il quartiere, che oggi si collega a un’importante arteria, quella dell’aeroporto Costa Smeralda e alla zona commerciale della città.

Un’occasione, dunque, che renderà la città maggiormente attrattiva per il turismo, ma anche per gli abitanti stessi. il progetto Iti è stato finanziato con fondi europei e sarà diviso in due lotti. Questo interessante intervento andrà a valorizzare una delle zone più belle di Olbia, un vero e proprio parco naturale purtroppo oggetto di degrado.











