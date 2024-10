Novità per i pazienti del Pronto soccorso di Olbia in piena emergenza

Con la grave crisi che sta vivendo il Pronto soccorso di Olbia arriva un provvedimento che riguarda i pazienti. Salvo provvedimenti dell’ultimo minuto, da domani notte non potranno più essere accolti codici gialli e rossi. Questa situazione di emergenza coinvolge tutti gli altri reparti del Giovanni Paolo II. Il primo provvedimento riguarda l’eliminazione del “boarding“: stop ai pazienti parcheggiati in barella nel reparto. In pratica, il Pronto soccorso da anni sopperisce ad altre carenze ed è ora che gli altri reparti restituiscano il favore.

Dimissioni appena possibile e spostamento nei reparti di riferimento senza affollare il Pronto soccorso. Per le radiografie, gli esami di laboratori e le consulenze specialistiche da ora si dovrà dare priorità ai pazienti del Pronto soccorso per evitare che si dilatino i tempi di attesa. Le novità riguardano i pazienti di tutti i reparti perché vengono sollecitate le dimissioni anche nel fine settimana. In pratica, questo momento di crisi dell’ospedale di Olbia può avere anche risvolti positivi per i pazienti.

