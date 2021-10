Mancano i pediatri a Olbia, la protesta delle mamme. Nizzi: “Visito io bambini se serve”

La protesta delle mamme a Olbia.

Le mamme di Olbia scendono in piazza Regina Elena per protestare sulla carenza dei pediatri. Sono circa 900 i bambini rimasti senza assistenza di base a seguito del recente pensionamento e della mancata sostituzione della pediatra che li seguiva.

Le famiglie ora sono costrette a ricorrere a studi pediatrici privati a pagamento anche per le cose più comuni, come un certificato medico per la scuola oppure per praticare sport. Una situazione non più sostenibile per le mamme che hanno quindi organizzato la manifestazione proprio davanti al Comune.

Il sindaco Settimo Nizzi, sceso per un confronto con le mamme, ha spiegato che c’è già un bando regionale in scadenza il 31 dicembre, ma al momento è ancora poco chiaro quando potrà effettivamente entrare in servizio un nuovo pediatra. Il primo cittadino si è detto comunque disponibile a visitare gratuitamente i bambini rimasti senza l’assistenza.