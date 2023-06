Campus universitario di Olbia: pronti 53 alloggi al Geovillage per i fuorisede

Pubblicato dal Cipnes l’avviso per 53 alloggi universitari a Olbia

Nel Campus universitario ci sono 53 alloggi a disposizione degli studenti fuori sede che frequentano i corsi di laurea a Olbia dell’Università di Sassari. I posti letto – tra camere singole e camere doppie – sono stati realizzati dal Cipnes Gallura all’interno del Geovillage. Recentemente riacquisito dal consorzio industriale di Olbia. Le camere saranno disponibili a partire dall’Anno accademico 2023/2024, che partirà il prossimo ottobre.

Per ottenere uno dei 53 alloggi, gli studenti possono consultare l’Avviso pubblico del Cipnes Gallura e devono presentare la richiesta entro il 21 luglio 2023. Possono presentare manifestazione di interesse per i 53 alloggi tutti gli studenti con la status di fuori sede: nazionali e internazionali, compresi quelli del programma “Erasmus”.

Sono quattro le tipologie di studenti che possono presentare la domanda per gli alloggi:

Gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti qualunque corso di studi attivo e/o attivato dall’Università degli Studi di Sassari nell’Anno accademico 2022/2023 (iscritti al 1° anno e/o anni successivi).

Gli studenti che intendono iscriversi (matricole) al 1° anno di qualunque corso di laurea attivo e/o da attivarsi per l’anno Anno accademico.2023/2024.

Gli iscritti a Corsi/Scuole di specializzazione in Professioni Legali e Corsi/Scuole di Specializzazione di Area Medico-Sanitaria.

I Dottorandi.

Gli studenti interessati potranno richiedere ulteriori informazioni sull’Avviso pubblico all’indirizzo email investingallura@cipnes.it

Arredi e servizi

I 53 alloggi del Geovillage sono arredati con materiali/elementi di buon pregio, dotati di toilette interna a uso esclusivo e di impianto di climatizzazione (caldo-freddo). A supporto delle camere sono disponibili aree comuni per attività ricreative e/o di condivisione comunitaria con annessa gamma integrata di servizi complementari fondamentali. I servizi di portineria/vigilanza assicurati dalla reception, area mensa-ristorazione ove i beneficiari degli alloggi possono consumare i pasti per la colazione, il pranzo e la cena. Area lavanderia con servizio self-service, area “student hub” concepita come aula studio collettiva servita da sistema wi-fi per la connessione alla rete internet.

Gli alloggi del Geovillage sono collegati facilmente alla città di Olbia dalle linee del trasporto pubblico dell’Aspo, che ha un terminal nell’area destinata ai parcheggi del Geovillage.

