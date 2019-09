Il servizio notturno di pulizia delle strade.

“Buonissimo il servizio di pulizia eseguito dalle macchine spazzatrici della DeVizia di Olbia, ma il rumore è fastidioso e sveglia tutti”. Sono tante le segnalazioni che arrivano a tal proposito in redazione. Chi scrive che dalle 4 del mattino sentono il mezzo arrivare, chi alle 5:30. Sta di fatto che a quell’ora la gente dorme, e, anche se muniti di vetri ed infissi di ultimissima generazione, è impossibile non svegliarsi dal rumore per la pulizia delle strade.

E’ vero che così si garantisce la pulizia, potendo rimuovere rifiuti particolari, è vero che il passaggio della macchina spazzatrice è una volta alla settimana in alcune vie della città ma in molti si chiedono se questi interventi possano esser fatti in altri orari della giornata e non della notte.

