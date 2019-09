La scissione del Partito democratico decisa da Renzi.

Non trova molti seguaci in Gallura la scissione del Partito democratico lanciata dall’ex segretario Matteo Renzi. I principali esponenti locali del centrosinistra resteranno a fianco di Nicola Zingaretti. Non si trasferirà nel nuovo movimento il consigliere regionale Giuseppe Meloni e nemmeno l’ex assessore sardo Carlo Careddu.

Non faranno il salto nemmeno i consiglieri comunali di Olbia Rino Piccinnu e Patrizia Desole, mentre con la valigia in mano sembrano essere, al momento, Andrea Viola, del direttivo provinciale, e l’esponente di Tempio Vittorio Masu. Pierlugi Caria, già assessore regionale all’Agricoltura, viene dato come in mezzo al guado. Come tutte le neonate conformazioni politiche, per vedere gli assetti definitivi del partito di Renzi servirà tempo.

