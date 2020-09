Il guasto nel quartiere Tilibbas di Olbia.

Un guasto inspiegabile alla linea elettrica di Olbia, nel quartiere Tilibbas, sta lasciando senza illuminazione pubblica decine di abitazioni nella zona tra via Nilo e via Tevere. Sono più di 15 giorni che intere vie sono al buio. Qualcuno ha avvertito la società dell’energia elettrica ottenendo la rassicurazione che avrebbero inviato qualcuno a controllare, ma sino ad oggi nessun intervento è stato fatto.

Presumibilmente il guasto è dovuto ai lavori che riguardano la zona per l’installazione della fibra ottica. Tante le segnalazioni anche al Comune da parte dei residenti esasperati per questa situazione. “Sono più di 15 giorni che siamo senza luce, intere vie sono al buio – affermano i residenti del quartiere -. Il Comune deve intervenire. Non si può continuare così”.

(Visited 39 times, 39 visits today)