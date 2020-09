I tre candidati sindaco a Tempio.

Sono stati resi noti i nomi dei tre candidati alla carica di sindaco di Tempio per le prossime elezioni del 23 e 24 ottobre. Due uomini ed una donna, tutti appoggiati da liste civiche, corrono al momento per la carica di primo cittadino. Si tratta di Giannetto Addis per Tempio Tradizione e Futuro, Nicola Comerci per Tempio Cambia e Alessandra Amic per Alternativa Popolare.

Giannetto Addis, vice sindaco uscente, ha avuto la reggenza del Comune nel marzo 2019, quando il sindaco Andrea Biancareddu è stato in Consiglio regionale, venendo poi nominato assessore all’Istruzione. La sua lista, Tempio Tradizione e Futuro, che lui stesso definisce “civica e trasversale”, è al momento l’unica di cui si conoscano tutti i componenti.

Nicola Comerci, candidato per la lista Tempio Cambia, è professore di Storia e Filosofia nel cittadino Liceo Dettori e già professore di Filosofia politica all’Università di Sassari. Da sempre impegnato in politica, solo recentemente ha tuttavia intrapreso le prime avventure elettorali.

Alessandra Amic si candida sostenuta dalla lista Alternativa Popolare. Di professione avvocato, la Amic ha ricoperto la carica di assessore ai Servizi sociali durante l’amministrazione guidata dal sindaco Biancareddu, per poi passare all’opposizione nel gruppo misto durante l’ultimo anno di consigliatura.

