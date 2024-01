Giornata di donazione del sangue di Avis Olbia.

L’associazione Avis Olbia ha fatto il pieno di sangue. L’associazione è stata accolta l’8 gennaio dall’azienda Laconi Bibite, dove c’è stata una grande solidarietà da parte dello staff. Soddisfatto il presidente dell’associazione, Gavino Murrighile, che ha condiviso tutto sul suo profilo ufficiale e ha ringraziato la storica azienda.

“E’ in queste occasioni che prendi atto, che per creare grandi aziende non bastano solo capacità tecniche – ha detto il presidente dell’associazione – capitali e tecnologia, ma serve molto di più: serve il capitale umano, la capacità di scelta degli uomini che accompagnino un progetto, la cultura del rispetto del lavoro altrui, in una parola, serve il cuore”.

“Oggi, all’Avis Olbia, e’ stata messa a disposizione l’azienda, e tutto lo staff che la fa marciare, e nessuno ha percepito, quel tempo dedicato alla collettività, come perdita di tempo – prosegue -. Ma è quando è arrivato il signor Laconi senior, fondatore dell’azienda, con tutto il suo “carico” di esperienza, che ci ha accolto con entusiasmo e rispetto, che tutti abbiamo avuto la percezione che stavamo partecipando ad un evento che andava aldilà della semplice donazione di sangue: stavamo vivendo una esperienza di vita”.

