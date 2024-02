Prosegue il sogno dei ragazzi di Olbia.

Il sogno dei ragazzi di Olbia che sognano di diventare modelli prosegue. I giovanissimi, che passavano i pomeriggi in via Nanni, hanno già partecipato a tanti eventi che si sono tenuti in città e anche a Roma lo scorso 25 novembre, grazie all’impegno dell’olbiese Jessica Serra, per far vivere un sogno ai giovanissimi.

Domani si terrà un evento di San Valentino si terrà una sfilata in via Vicenza 64, i ragazzi sfileranno con abiti cerimoniali e sarà una manifestazione molto importante perché saranno consegnate loro delle lettere per l’ammissione finale al concorso “Star of the Year – sezione Junior & Kids”. “Gran parte dei ragazzi di Olbia sono stati selezionati per il concorso internazionale”, ha detto l’organizzatrice della sfilata di moda, Jessica Serra.

La finale del concorso.

La finalissima del concorso internazionale “Star of the Year – sezione Junior & Kids”, che si terrà dal 10 al 12 maggio 2024 a Lido di Spina (FE). Un’occasione importantissima per ragazzi giovanissimi di Olbia, che sognano un futuro nella moda.

