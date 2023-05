Olbia, per il Rally Italia Sardegna cambia il percorso degli autobus Aspo

Cambia il percorso degli autobus Aspo a Olbia.

Aspo ha reso noto che durante il Rally Italia Sardegna, che avrà luogo a Olbia dal 1° al 4 Giugno, alcune linee subiranno cambiamenti o interruzioni.

La Linea 9, che collega il porto con il centro della città, dal 26 maggio fino al 5 giugno non transiterà in viale Principe Umberto pertanto le due fermate 224 – 274 lato e fronte Comune verranno sospese, la fermata più vicina per raggiungere il centro è la 225 viale Isola Bianca Capitaneria di Porto che dista circa 400 metri dal centro. Inoltre nella giornata del 1° giugno verrà sospesa l’intera linea dalle ore 17 fino a fine servizio.

La Linea 4, che collega la frazione di Bados, Pittulongu, con il centro della Città, il giorno 1° giugno dalle ore 15 fino a fine servizio, effettuerà partenze regolari dal capolinea Bados deviando il percorso alla rotonda Europa per poi immettersi in Via Indonesia con rientro a Bados. Pertanto la fermata più vicina al Centro sarà la 231 – via Indonesia ex polizia lato mare che dista circa 600 metri dal centro.

La Linea 11, che collega la zona industriale con il centro della città, il giorno 1° giugno dalle ore 14 fino a fine servizio, verrà sospesa.

Le Linee 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8, il giorno 1° giugno dalle ore 17 potranno subire variazioni di percorsi e orario.

