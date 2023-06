Olbia, il traghetto Moby Fantasy pronto ad arrivare al porto

L’arrivo a Olbia del traghetto più grande del mondo.

Dopo un viaggio di oltre 8mila miglia nautiche e 22 giorni, la maestosa nave Moby “Fantasy” è arrivata nel porto di Livorno. Questo porto, insieme a quello di Olbia, sarà la casa della Moby “Fantasy” per l’intera stagione estiva e anche oltre. Considerata l’ammiraglia della compagnia di navigazione, questa imponente nave è stata costruita nel cantiere cinese di Guangzhou Shipyard e ha superato con successo due oceani e il canale di Suez prima di entrare nel Mediterraneo.

Con le sue impressionanti dimensioni di 237 metri di lunghezza, 32 metri di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, la Moby Fantasy è attualmente il traghetto passeggeri più grande al mondo. È in grado di ospitare fino a 3mila passeggeri e può trasportare 3.850 metri lineari di carico rotabile. La compagnia Moby evidenzia che la nave si distingue per gli elevati standard di sostenibilità adottati, posizionandola in prima linea per quanto riguarda la tutela ambientale e la riduzione delle emissioni.

