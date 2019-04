Le scale della sopraelevata di Olbia nel degrado.

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco in cui è stato certificato che la sopraelevata nord di Olbia non presenta problemi di stabilità, fa scalpore lo stato in cui versa la rampa di scale. Questa rampa da via dei Lidi porta alla sopraelevata nord.

Percorrerla è una missione impossibile. Pavimentazione rotta, rifiuti di ogni genere e ferri dappertutto fanno da cornice alla rampa che porta alla sopraelevarata.



Una sorta di gimcana, con il rischio di cadute, quella a cui sono costretti i pochi pedoni che si avventurano sulla rampa. Si tratta di una situazione di degrado per un tratto di strada che è anche poco illuminato la sera.





