Daspo per un pregiudicato di Olbia.

La reazione violenta di un noto pregiudicato di Olbia nei confronti di un carabiniere gli è costato il Daspo urbano di un anno. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Sassari, nella veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

L’uomo era stato arrestato nei pressi di un bar in flagranza di reato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver reagito con violenza nei confronti di un militare dell’Arma, durante un normale controllo. Il Daspo è stato eseguito a cura del dirigente del locale Commissariato di polizia.

(Visited 135 times, 135 visits today)