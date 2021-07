La ripartenza delle scuole a Olbia e in Gallura.

Il Comitato tecnico scientifico ha bocciato la didattica a distanza e si ipotizza un ritorno in aula completamente in presenza. Ma nelle scuole di Olbia e della Gallura i nuovi problemi si intrecciano con quelli atavici come il sovrappopolamento delle aule.

Un problema che sembra lontano dall’essere risolto, anche in vista dell’imminente ritorno a scuola tra meno di due mesi. “La diminuzione del numero degli alunni per classe, attraverso la dotazione di nuove aule, doveva essere una priorità di questo governo – ha detto la segretaria Flc Cgil Gallura Francesca Sardo -, ma non abbiamo visto una programmazione per l’assunzione del personale docente e ata nelle scuole”.

In particolare a Olbia, arrivano fino a 25 gli studenti per aula. “Ci sono scuole come il Deffenu, dove c’è una seria carenza di aule – ha proseguito – e altre scuole superiori che si trovano dislocate in altre sedi, ma questo ha comportato maggiori problemi negli spostamenti dei docenti e anche degli alunni”.

Si prospetta l’ipotesi del Green Pass per i docenti. “Non mi sembra fattibile – ha dichiarato -, ancora la campagna vaccinale è in corso e sono tanti quelli che non sono vaccinati. Penso che sarebbe fattibile solo i vaccini diventassero obbligatori”. Il Cts ha bocciato la Dad e pensa ad un ritorno totalmente in presenza. “Non possiamo dirlo adesso se torneremo in presenza, sopratutto senza strumenti adeguati. La Dad ha funzionato e non abbiamo avuto nessuno strumento alternativo per lavorare con i ragazzi – ha proseguito –, ovviamente la scuola in presenza è un’altra cosa, ma almeno nel nostro territorio non c’è stato un peggioramento dei risultati scolastici”.

A livello locale manca anche la programmazione. “Siamo stati gli ultimi in Italia a pubblicare il calendario scolastico dal 14 settembre – ha detto -. E’ chiaro che nemmeno la Regione ha idea di cosa significhi fare programmazione, non dialogando né con i sindacati né con le realtà territoriali”.

