Altri artisti sul palco del Red Valley a Olbia: una ha partecipato a Sanremo

Si amplia la lista degli artisti del Red Valley.

Dopo i principali annunci della manifestazione più attesa dell’estate, gli organizzatori del Red Valley svelano altri cinque nomi che scalderanno l’estate a Olbia. Paky e Rose Villain saliranno sul palco durante la prima serata di sabato 12 agosto 2023, mentre Ernia e Shari si esibiranno il prossimo 13 agosto 2023 in occasione della seconda serata.

Infine, ci sarà Naska, che sarà uno degli artisti di apertura del 15 agosto 2023, serata conclusiva della manifestazione in programma presso l’area concerti dell’Olbia Arena. Una di questi, Shari, è salita sul palco del Festival di Sanremo, con il brano “Egoista” e per aver collaborato, nel 2021, al brano “L’Angelo Caduto” di Salmo (12 milioni di stream, disco d’oro).

Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Ti Uccido”, Shari torna finalmente sul palco del Festival per presentare il suo nuovo progetto musicale. I biglietti per le singole giornate della manifestazione si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley. Nelle prossime settimane verranno annunciati anche gli altri artisti di supporto che completeranno la line-up del più grande evento musicale del periodo di Ferragosto in Italia.

