Altri artisti di Sanremo sul palco del Red Valley di Olbia, due sono donne

Altri 4 artisti musicali al Red Valley.

Sul palco del Red Valley salgono due donne. Una è Mara Sattei, fresca dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con ”Duemilaminuti”, l’altra è HU, una voce emergente della musica italiana anche lei reduce dal Festival di Sanremo, edizione 2022, con il brano “Abbi cura di te” feat. Highsnob. Gli altri nomi annunciati sono quello del DJ Wlady e di Emis Killa.

Non è ancora completa la lista degli artisti, ma è quasi completa. Il rapper Emis Killa salirà sul palco della kermesse durante la prima serata di sabato 12 agosto 2023, mentre la cantante Mara Sattei si esibirà il 14 agosto 2023 durante la terza serata del Festival; infine, la cantautrice e polistrumentista Hu e il DJ e produttore Wlady si esibiranno il 15 agosto 2023 in occasione della quarta serata della manifestazione, in programma presso l’area concerti dell’Olbia Arena.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley. Nelle prossime settimane e durante i prossimi mesi, verranno annunciati anche gli altri artisti che completeranno la line-up del più grande evento musicale del periodo di Ferragosto in Italia.

