Il Referendum sul Piano Mancini di Olbia.

Il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi oggi sul referendum per il Piano Mancini, ovvero le soluzioni sostenute dalla Regione per mettere al riparo Olbia dal rischio idrogeologico. Ma sono in tanti in queste ore a domandarsi sull’utilità di questa forma di consultazione popolare. C’è chi si chiede con che competenze i cittadini possano esprimersi su un progetto d’ingegneria idraulica, chi ricorda come contro l’alluvioni, in questi anni, non si siano fatti particolari progressi, chi pone l’accento sul costo che il referendum avrebbe.

Intanto, emerge anche il quesito che potrebbero trovare i cittadini nell’urna. “Sei favorevole affinché l’Amministrazione comunale di Olbia ponga in essere ogni iniziativa di propria competenza, politica, tecnico-amministrativa per chiedere alla Regione Sardegna di ritirare il cosiddetto Piano Mancini e sostituirlo con un progetto sostenibile e compatibile con l’assetto urbano consolidato della Città di Olbia?”, questa la domanda.

Secondo il sindaco Settimo Nizzi il referendum potrebbe essere fatto entro la fine di febbraio. Ma non si sa se sia possibile metterlo insieme al voto per l’elezioni regionali, in modo da contenere la spesa. Dubbi che probabilmente sarà possibile sciogliere durante il Consiglio comunale di oggi.

